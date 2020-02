Kohtume Pariisis

Hooaeg: 1, Osa: 5, 2018 Ananassiteraapia (Find me in Paris) 17.02 kell 18:55

Lena proovib uue ümbrusega kohaneda ja palub Jeffil endale väljaspool kooli väike ekskursioon korraldada. Kuid see uus, kiire ja värvikirev maailm on nii haarav, et Lena ning Jeff jäävad kooli hiljaks, mistõttu jäetakse nad pärast tunde ja Jeff õpetab Lenale tema esimesed hiphopisammud.