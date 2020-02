Kohtume Pariisis

Hooaeg: 1, Osa: 6, 2018 Balletiseelikute lahing (Find me in Paris) 18.02 kell 18:55

Lena on elevil võimalusest olla mentoriks ühele nooremale õpilasele, kuid seetõttu tekib tal Theaga suur rivaliteet. Nad võistlevad vastupidavuses, teadmata, et nad on ise kellegi teise mängus etturid.