Susapusa Okidos

Hooaeg: 1, Osa: 33, 2015 Fossiilist tehtud pusle (Messy Goes to Okido) 19.02 kell 07:00

Susapusa paneb kokku dinosauruse pildiga puslet ja imestab, miks ta pole neid loomi kunagi näinud. Sõbrad leiavad rannalt imeliku kivi ning saavad Pimmilt, Pammilt ja Pummilt teada, et see on fossiili tükk. Mis on fossiilid ja mida me tänu nendele teame, sellest järjekordne seiklus räägibki.