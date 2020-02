Tableti sünge pool

2013 The Dark Side of a Pill (Taani) 19.02 kell 11:00

Antidepressante müüakse kõikvõimsa abivahendina, mis peaks ärevuse ja mure käes kannatavate inimeste meelerahu taastama. Ent kas on võimalik, et seesama tablett võib saata inimese tema hinge kõige süngematesse soppidesse? See film pole ei antidepressantide poolt ega vastu, vaid räägib probleemidest, mis kaasnevad rohuga, mida kasutatakse 10–15% elanikkonna peal ja mille toime võib mõnikord olla äärmiselt tugev.