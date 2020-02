Milline on see maa, kus me elame? Lapsed annavad väikese ülevaate meie riigi ajaloost ja selle kaunimatest paikadest.

Milline on see maa, kus me elame? Lapsed annavad väikese ülevaate meie riigi ajaloost ja selle kaunimatest paikadest. Režissöör Kertu Köösel, toimetaja Kadri Tiisel.