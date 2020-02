Eesel, heeringas ja nõialuud

Kolmest palast koosnev kogumik, kus esimese loo aluseks on india muinasjutt "Eesli mõttemõlgutus", mis jutustab eeslist, kes tahtis peremehe poolehoidu võita ja hakkas matkima peremehe lemmikut - koera. Teine pala on loodud eesti naljalaulu järgi ja räägib kuivamaa heeringast, kes mereelanikuks muutus. Kolmanda loo aluseks on tšehhi muinasjutt "Nõialuud" - näeme kahte poissi, kes nõialuua leiavad ja sellega toreda õhusõidu teevad. Ühe lame-, kahe ümarnukutehnikas loo stsenarist ja režissöör on Elbert Tuganov.