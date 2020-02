Elu allpool nulli

Sue peab voolava veeta ajama läbi suure osa aastast. Ilm on olnud väga külm ja lund vähe ning tavapärased veevõtukohad on kasutud.

Sue peab voolava veeta ajama läbi suure osa aastast. Ilm on olnud väga külm ja lund vähe ning tavapärased veevõtukohad on kasutud. Glenni veevarud on samuti otsakorral. Kulub palju energiat, et järvejäässe veevõtu jaoks auk raiuda. Jessie ehitab uue kelgu, millega koeri treenida, aga ka raskeid koormaid vedada. Andy suundub püüniseid panema ja karusloomi küttima ning peab öö pakaselises metsas veetma.