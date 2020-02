2008 Ponyo on the Cliff by the Sea (Jaapan) 25.02 kell 09:00

Hayao Miyazaki uut filmi ootas kannatamatult terve maailm. Kes siis ei teaks kõigi aegade parimat animaatorit, võrratute filmide "Vaimudest viidud", "Minu naaber Totoro", "Howli liikuv kindlus", "Tuulte Oru Nausikaa", "Laputa, lendav kindlus" ja paljude teiste suurepäraste animefilmide autorit?! Viimased viisteist aastat on režissöör lubanud pärast iga uue filmi valmimist anime-loomisega lõpparve teha, sest ta olla väsinud ja igatsevat rahulikult vanaduspõlve veeta, pealegi on tarvis noortele ruumi anda... Ometi naaseb "papa-Miyazaki" tagasi filmide juurde ja iga kord uue suurepärase saavutusega. Nii ka seekord. Pärast raskemeelset, sügavamõttelist ja kohati lausa morni "Howli liikuvat kindlust" valmis Miyazaki käe all helge muinasjutt igale vanusele. Sisuliselt on "Ponyo mäe otsas" Hans Christian Anderseni "Väike merineitsi", mille tegevus on kantud üle kaasaegsesse Jaapanisse. Siin põgeneb kalake Ponyo ära oma isa, meremaag Fijumoto eest, satub ühe poisi Sosuke juurde ja armub temasse nii, et otsustab tüdrukuks muutuda. Nii algavadki imed - lõbusad ja õudsed... Film on dubleeritud eesti keelde. Filmitegelastele andsid oma hääle Harriet Toompere, Eva Püssa, Merle Palmiste, Mait Malmsten, Tiit Sukk, Maria Klenskaja, Helene Vannari jt.