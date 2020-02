Sivi uneseiklus

Siv on vaimustatud uuest klassiõest Cerisiast. Cerisia on omamoodi riides ja tal on oma arvamus.

Siv on vaimustatud uuest klassiõest Cerisiast, kes on omamoodi riides ja on ka oma arvamus. Kui Cerisia Sivi endale ööseks külla kutsub, on Siv üliõnnelik. Äkki tahab Cerisia tema sõber olla - Sivil ju oma südamesõpra pole. Õhtu kujuneb aga teistuguseks. Korteris on liiga palju uksi ja imelik lõhn. Kui Siv keset ööd ärkab, tahab ta kohe koju minna. Aga kus on Cerisia? Oma toas teda pole. Siv läheb mööda pimedat ja vaikset korterit Cerisiat otsima. Veider küll, aga korter on muutunud. Uksed on kas pisikesed või väga suured, tapeedid on isemoodi ja liiguvad. Võtmed tapeedimustris on kadunud! Või on need muutunud päris võtmeteks? Sellisteks, mis uksi avavad? Siv hakkab uksi avama ja kahe jutuka punastes kummikutes mägra seltsis algab üks uus seiklus teise järel.