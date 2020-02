Susapusa Okidos

Hooaeg: 1, Osa: 37, 2015 Pea käib ringi (Messy Goes to Okido) 25.02 kell 16:30

Lõbustuspargi Ameerika mäed on katki ja tuleb paigaldada uued relsid. Sõbrad kutsuvad appi Pika Põnni, aga Susapusa kihutamine paneb roboti pea ringi käima. Kuidas me hoiame tasakaalu ja mis juhtub siis, kui meile tundub, et pea käib ringi? Pimmi, Pammi ja Pummi abiga saame teada, kuidas meie aju töötab ning mida teeb sisekõrv.