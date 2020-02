Noortebänd 2019

Noortebänd on Eesti suurim ja pikima ajalooga noortele muusikutele suunatud iga-aastane bändikonkurss.

Noortebänd on Eesti suurim ja pikima ajalooga noortele muusikutele suunatud iga-aastane bändikonkurss. Taaskord siseneb paarkümmend noort muusikut Noortebändi konkursile, millest võib alguse saada tähelend Eesti, ja miks ka mitte kogu maailma muusikaareenil. Pingeliste eelvoorude ja tuliste poolfinaalide võstlustulest edasipääsejatena astuvad suures finaalis võistlustulle Kelly Vask, think twice, SK!VE, Worn Öut ja Pološywa.