Susapusa Okidos

Hooaeg: 1, Osa: 38, 2015 Mina ja mu vari (Messy Goes to Okido) 26.02 kell 16:30

Kuidas tekivad varjud? Mida on selleks vaja, et saaks mängida varjuteatrit? Susapusa tekitatud segaduses kaotavad Okido elanikud oma varju. Kuidas need tagasi saadi, seda näed Susapusa ja ta sõprade järjekordsetes seiklustes.