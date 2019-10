Johannesel on mure kliimasoojenemise pärast. Timmu meelest on sellel ka omad plussid - kilpkonnad ja kaelkirjakud elaksid siis ju Lahemaa rahvuspargis. Timmul, Johannesel ja Lululeluulel on külas loodushuviline telesaatejuht Kristo Elias. Stsenarist Elo Selirand, mängivad Jaune Kimmel, Karmo Nigula ja Mart Kampus.