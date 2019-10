Appi, ma kahandasin oma õpetaja

Keegi ei taha uskuda, et 11-aastane Felix kooli direktrissi päriselt 15-sentimeetriseks kahandas. Ega ta isegi ei tea, kuidas see juhtus, ega sedagi, kas sellel võis olla äkki pistmist kooli vana asutaja vaimuga. Aga paraku mässab ja möllab igati tõsine probleem minidirektrissi näol tema seljakotis. Koos oma sõbranna Ellaga püüab Felix teha kõik, et proua taas normaalsuurusesse saada ja seda oma vana vaenlase Mario ning tolle isa kiuste. Kui vaid proua direktor kasvõi natukenegi normaalsemalt käituks... Režissöör Sven Unterwaldt Jr.