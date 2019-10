Laur on lauamees ja Raul on rauamees - nii kutsub neid külarahvas. Raul ja Laur on nagu ühe mündi kaks külge. Nad on heas mõttes hullud mehed...

Laur on lauamees ja Raul on rauamees - nii kutsub neid külarahvas. Raul ja Laur on nagu ühe mündi kaks külge. Nad on heas mõttes hullud mehed, kes ei vannu alla elu raskustele, hoiavad oma sünnipaika, ümbritsevat keskkonda ja kõike, mis on vana ning väärt. Režissöör Tarvo Mölder, toimetaja Kristo Elias, produtsent Hannela Lippus.