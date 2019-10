Annabelli spektaakel

Muusikaline seiklus väikesest Annabell Olssonist, kelle vanus jääb 7 ja 11 aasta vahele ning selles on kasutatud Lennart Hellsingi populaarseid lastelaule ja tegelasi. Annabellil on kolmikutest väikevennad, kes enamasti tekitavad pahandusi, ja on ka vanaema, kes on Annabelli seikluste peamine allikas. Vanaema maamajas on raamat, milles on üks lõputa lugu ühest võlurist, kes muutis ennast limonaadiks klaasis ja siis jõi ise ennast ära. Vanaema on juba 700 aastat mõtisklenud selle üle, kuidas see küll juhtuda sai ja kuidas võlur endaks tagasi saaks. Aga ta ei ole suutnud loole kuidagi lõppu välja mõelda. Nüüd on Annabelli kord aidata oma vanaema ja sellega loole lõpp mõelda. Aga kust ta peaks lahenduse otsimist alustama? Vanaema teab, et kõik algab mängust ja heast kujutlusvõimest.