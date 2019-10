LIVEstonia

Tšuvaši bändi „Taraj” solist Aleksandr ja TTÜ üliõpilane Rotimi Nigeeriast töötavad koos välja ideaalse Eesti laulu kontseptsiooni, mis peaks...

Tšuvaši bändi „Taraj” solist Aleksandr ja TTÜ üliõpilane Rotimi Nigeeriast töötavad koos välja ideaalse Eesti laulu kontseptsiooni, mis peaks sobima ka Eurolaulu konkursile. Hinnangu sellele, kuidas nad hakkama saavad, annavad telestaar Karmel Killandi ja 2001. aasta Eurovisiooni võidulaulu autor Ivar Must. Mõistagi tuleb saatekangelastel läbida ka keelekümblus, näiteks on Nigeerias kasutusel üle 500 keele. Mõnusa olemise lauakaunistuseks on aga tšuvaši vareenikud huran-kukli ning aafrikapärased banaanipannkoogid ja tervisejook zobo.