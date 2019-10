110 filmivõtet 60 riigis, 2020 intervjuud 63 keeles, rohkem kui 500 tundi õhuvõtteid – see on prantsuse fotograafi ja filmilooja Yann Arthus-Bertrand’i mitmetahuline audiovisuaalne projekt inimestest, nende lugudest ja meie maailmast, mis tungib inimeseks olemise tuumani. Filmi kolme osa kolm häält – inimese hääl, planeedi hääl ja muusika hääl – saavad kokku üheks tervikuks, ning see on meie kõigi hääl. Mis meid ühendab ja mis eraldab?