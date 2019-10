Külliki tundis alles ülikoolis, et tema kaasasündinud kuulmispuue on talle takistuseks. Tantsimist ei ole see aga kunagi seganud.

Külliki tundis alles ülikoolis, et tema kaasasündinud kuulmispuue on talle takistuseks. Tantsimist ei ole see aga kunagi seganud. Kuna kuulmiskahjustusega inimesi on juba kuni 20% elanikkonnast ja arstide arvates see arv kasvab, on Külliki missiooniks neid inimesi aidata. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.