Sipelgapoiss 3

Superkangelased ronivad ustest ja akendest sisse. Batman tahab Supermanile haiget teha ja Raudmees ei suuda enam Kapten Ameerika üleolevust välja kannatada. Sipelgapoiss ei pea Middellundis selliste asjade pärast muretsema – pärast Kirbu trellide taha panemist pole kuritegevust pea ollagi. Kolme aastaga on temast saanud linna täisväärtuslik kangelane, kellele püstitatakse isegi ausammas! Pelle ärkab igal hommikul lai naeratus näol ja veedab kvaliteetaega oma tüdruksõbra Idaga. Pealegi on suvevaheaeg. Kas Sipelgapoisi elu on tõesti mugavaks muutunud? Ka Pelle ise tunneb, et võib-olla polegi Sipelgapoiss enam nii hädavajalik kui varem ja on asunud astuma esimesi samme täisea poole ehk hakanud rohkem oma tuleviku peale mõtlema. Kui ta siis järsku avastab, et parim sõber Wilhelm on salatsema hakanud; linna peal nähakse uut ja tuusa rulaga superkangelast ning kõige tipuks lastakse veel Kirp ehk Gæmelkrå ka vanglast vabadusse, siis peab Sipelgapoiss kiiremas korras hakkama endal põlvi tolmuseks tegema, sest Middellund on jälle ohtu sattunud. Kas Sipelgapoiss suudab tundmatust maskiga heategijast etem olla? Mida plaanib Kirp? Mis valgustkartvaid tegusid tehakse ExoFarmi laborites? Kas Pelle ja Wilhelm lepivad ära?