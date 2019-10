Osa: 9, Hooaeg: 1, 2016 Kolmas oks vasakult (The Treehouse Stories) 23.10 kell 18:05

Neli sõpra käivad puuonnis koos ning iga kord loeb keegi neist teistele ette mõne põneva jutu - loo tegelased ärkavad ellu, illustratsioonid võtavad kuju... Lastele saab selgeks, et kujutlusvõimel pole piire ning et raamatud viivad rändama just sinna, kuhu ise minna soovid. Fanny otsib taga oma kadunud kaisulooma ja Lisette loeb ette jutu puu otsa eksinud kassist.