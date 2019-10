Meie inimesed

Triinu tööks on julgustada noori elus õigeid valikuid tegema. Triinu on ise heaks näiteks, et elu ei käi nagu filmis, kuid kui selle juhtimine...

Triinu tööks on julgustada noori elus õigeid valikuid tegema. Triinu on ise heaks näiteks, et elu ei käi nagu filmis, kuid kui selle juhtimine enda kätte võtta, võib sellest teha päris põneva ja rahuldustpakkuva teekonna. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.