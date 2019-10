R: Todd Solondz. O: Julie Delpy, Greta Gerwig, Kieran Culkin, Danny de Vito jt. Draama/must komöödia. Ekstsentrilise ja kurbnaljaka loo peategelaseks on taksikoer, kelle eluke edeneb omanikke vahetades. Ülesehituselt on film nagu erinevate, musta huumoriga vürtsitatud novellide sari. Väikese vaikiva taksi, inimese parima sõbra kõrval avanevad erinevate omanike lood ja saatused, neid seovad omakorda alusteemad. Taksikoera teekonnast saab kõverpeegel inimeste maailma, kus domineerivad omakasu, üksindus, depressioon, tõrjutus, rumalus... Režissöör Todd Solondzi nimi on indie-draamade austajatele ammugi tuttav ("Õnn", 1998). Solondzile on omane musta huumori, satiiri ja draama kokkutoomine, samuti hea ja halva maitse piiril balansseerimine ning provokatiivne hoiak. Piiratus ja rumalus on Solondzile jätkuvalt filmiaineseks, taamal kumamas küsimus, kas rumalust on üldse võimalik ületada.