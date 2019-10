Canterville’ i Lossi vaim

16-aastane Pariisi neiu Virginia unistab näitlejaametist, kuid nüüd tuleb see plaan esialgu maha matta. Tema zen-vaimustusest vaevatud ema ja töönarkomaanist paps ostavad meeltesegaduse hoos Inglismaale vana lossi ning pere kolib suurlinnast tõelisse pärapõrgusse. Lossis ründab neid Canterville'i kummitus Aliénor - 18. sajandi feministlik aadlipreili, kelle üksik hing on meeste vihkamise pärast neetud. Koos oma ustava teenriga on neil sajandeid õnnestunud kõik lossi asukad minema peletada, kuid tundub, et 18. sajandi leivanumbrid kipuvad 21. sajandil lahjaks jääma. Virginia sõlmib kummitusega kummalise liidu ja hakkab Aliénorile moodsaid hirmutamisvõtteid õpetama. Appi tuleb ka kohalik poiss Erwan, kes Virginiasse kõrvuni armub. Varsti leiab Virginia end lahendamas Canterville'i õnnetu armastuse saladust ja ka temas ärkavad varjatud tunded. Kas Virginia saab üle oma hirmudest ja suudab lossi needusest vabastada?