Peeter Paani uued seiklused

Osa: 5, Hooaeg: 2, 2016 Ettevaatust, mini-Wendy! (The New Adventures of Peter Pan) 24.10 kell 18:20

Lillerahvas kurdab, et keegi on käinud Haldjajärvest vett varastamas, aga see vesi on hinnaline ja ohtlik ning kogemata seda juues muutub Wendy haldjaks! Ehkki algul oma uuest seisundist vaimustuses, mõistab Wendy üsna ruttu, et ta ei saa haldjana koju minna. Konkskäsi aga tahab haldjavee abil saada kogu Eikunagimaa valitsejaks.