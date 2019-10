Halvdan, peaaegu nagu viiking

Halvdan ei ole tavaline viiking. Ta lonkab jalga, teised lapsed ei võta teda omaks, muutes ta erakuks, kellel pole sõpru. Väljaarvatud küla sepp Björn, kes on tema eest hoolitsenud ajast, mil Halvdani isa rüüsteretkele läks. Teisel pool suurt jõge on vaenlaste küla, kellel on Halvdan´i hõimuga ammustest aegadest kana kitkuda. Ühel päeval, mil Halvdan üksinda jõe ääres ringi eksles, kohtas ta Meia´t – vaenlaste külapealiku tütart. Sellest sai alguse südantsoojendav ja naljakas seiklus, ühendades erinevused ja pannes alguse keelatud sõprusele.