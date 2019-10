Lugu väiksest 9-aastasest poisist hüüdnimega "Tsukiini" (prantsuse keeles Courgette), kelle elu algab päris õnnetult. Pärast ema ootamatut surma sõbruneb Tsukiini heasüdamliku politseiniku Raymondiga, kes saadab Tsukiini lastekodusse. Seal ootavad teda uued sõbrad, kelle elu samuti ei ole olnud nii lihtne. Igaüks neist omab portsu särtsakust, positiivsust ja kujutlusvõimet, mis meil, täiskasvanutel, läheb tihti kaduma. Elu on kohati kurb, aga ka täis seiklusi ja armastust.

Claude Barrasi filmi teemavalik on lastefilmina ebatavaline, aga "Tsukiini" näitab, kuidas väikesed lapsed suudavad hoolimata eluraskustest näha maailma helgemat poolt, olla solidaarsed teineteisele ja lõpuks tõusta oma elu kangelasteks. Film on täis muhedaid detaile, tabavat muusikat, lustakaid interjööre ja ennekõike naljakat huumorit. "Minu elu Tsukiinina" esilinastus 2016. aasta Cannes'i filmifestivali programmis Directors' Fortnight. Film võitis austatud Anncey rahvusvahelise animatsioonifestivali peaauhinna ja on Šveitsi ametlik nominent parima võõrkeelse filmi Oscarile.