Porco Rosso on 1992. aastal loodud Jaapani komöödia ja seiklusfilm, mille on kirjutanud Hayao Miyazaki. Porco Rosso on Itaalia veteranist Esimese maailmasõja võitleja. Porco Rosso teenib elatist lennates oma erepunase lennukiga ja võideldes bandiitidega, kes seilavad Aadria merele.