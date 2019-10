Koolieelikutele mõeldud joonissarjas viib Hugo lapsed filosoofilisele avastusretkele, et saada vastused näiteks sellistele küsimustele: mis vahe on mõtlemisel ja unistamisel? Miks me oleme vahel kurvad? Mis on ausus või kas inimene peaks hoolima sellest, mis teised temast arvavad? 1. osas uurib Hugo kõike, mis on suur - elevante, puid, linnu ja isegi planeete. Ta saab teada, et ka nähtuste, tunnete ja vajaduste kohta võib öelda - suur, kuigi neid ei saa meetriga mõõta ega kiloga kaaluda.