Kauaaegne Jaani koguduse õpetaja Toomas Paul on Eesti vaimulikeringkonnast üks väheseid, kes hinnatud kolumnistina ka meedias sõna võtab.

Kauaaegne Jaani koguduse õpetaja Toomas Paul on Eesti vaimulikeringkonnast üks väheseid, kes võtab hinnatud kolumnistina ka meedias sõna. Kultuuriloolasena pärast iseseisvumist avanenud Toomas Paulis kohtuvad kahtlemine ja usk, mis tema puhul ei osutu vastanditeks, pigem vastupidi - need on aidanud tal leida kindla sihi oma teekonnale. Saatejuht Joonas Hellerma.