Puuonni lood

Neli sõpra käivad puuonnis koos ning iga kord loeb keegi neist teistele ette mõne põneva jutu - loo tegelased ärkavad ellu, illustratsioonid võtavad kuju... Lastele saab selgeks, et kujutlusvõimel pole piire ja et raamatud viivad rändama just sinna, kuhu ise minna soovid. Mis kohutav hais! Lisette on seekord nõus ette lugema ainult siis, kui Fanny endale kummikud jalga tõmbab. Aga kas puhtusega võib ka liiale minna?