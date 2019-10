Osa: 34, Hooaeg: 2, 2015 Appi, meteoriit! (The Jungle Bunch to the Rescue!) 31.10 kell 16:40

Maale on lähenemas suur meteoriit. Gilbert on välja rehkendanud, et see peaks Maast mööduma, kuid teadlane Ernest tuleb lagedale ülestunnistusega, et tema leiutatud aparaat plahvatas ja üks selle kosmosesse lennanud tükk muutis meteoriidi kurssi. Kas Maurice’il ja sõpradel õnnestub džungel hävingust päästa?