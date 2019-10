Projekt EI

Via Baltica on osa Euroopa teedevõrgust – otsetee Baltimaadest Ida- ja Kesk-Euroopasse. See on kallis ja põneva sünnilooga projekt.

Via Baltica on osa Euroopa teedevõrgust - otsetee Baltimaadest Ida- ja Kesk-Euroopasse. See on kallis ja põneva sünnilooga projekt. Saate autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.