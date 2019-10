Filmimuusika - heli põimumine pildiga

Dokumentaalfilm avab televaatajale filmimuusika salajase maailma. Oma tööst räägivad Hollywoodi kõige tuntumad heliloojad.

Dokumentaalfilm avab televaatajale filmimuusika salajase maailma. Oma tööst räägivad Hollywoodi kõige tuntumad heliloojad. Otsitakse vastust peamisele küsimusele - mis muudab filmis kõlava meloodia unustamatuks? Vaatleme lähemalt ka seda, kuidas on filmimuusika kaasaegset maailma ja ühiskonda mõjutanud, mil moel on selle kõlapilt läbi ajastute muutunud ning kuidas luua muusikat, mis pildikeelt nutikalt täiendab, et publikus jõuline reaktsioon esile kutsuda.