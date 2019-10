Peeter Paani uued seiklused

Osa: 11, Hooaeg: 2, 2016 Meie lõhkusime Eikunagimaa (The New Adventures of Peter Pan) 04.11 kell 18:20

Vennad Darlingid naaklevad: Michael nimetab Johni argpüksiks, John aga leiab, et Michael tegutseb mõtlematult ja uisapäisa. Kui nad lähevad kohalikule pärismaalasele appi vaprusejooki keetma, selgub, et Johnil on õigus: Michaeli mõtlematus viib Eikunagimaa tasakaalust välja. Nüüd peavad poisid leidma kiirelt võimaluse endine olukord taastada, enne kui on liiga hilja.