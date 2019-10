Wissper pole päris tavaline seitsmeaastane tüdruk, vaid hoopiski väike sosinapiiga, kes oskab loomade keelt. Alati, kui mõni loom on kusagil hätta sattunud, tõttab Wissper talle kohe appi. Herbertil on tunne, et ta jõud on millegipärast otsa saanud. Wissper peab välja selgitama, milles asi.