Millest koosneb universum?

Film viib vaataja teaduse piirimaile, kus teadlased püüavad lahendada küsimusi elust ja kosmosest.

Kunagi usuti, et Linnutee on kogu universum. Siis avastati miljardeid uusi galaktikaid, universumi paisumine ja selle kiirenemine, kuid iga avastus on toonud kaasa uusi mõistatusi. Uuemad lööksõnad on tumeaine ja tumeenergia, kuid mis need on? Kas universumis toimub titaanide heitlus?