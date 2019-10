Twin Peaks

Cooper peab Windom Earle'i otsides trotsima oma suurimaid hirme, sest Annie on pantvangi võetud ja Musta Jahimajja viidud. Nadine ärkab pärast iludusvõistlustel saadud obadust ja on löödud, et Ed on Normaga. Andrew ja Pete saavad seifivõtme, millega avada Thomas Eckhardti viimane laegas. Cooper alustab saatuslikku teekonda Musta Jahimajja.