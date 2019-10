Lastetoas on jälle Rocca al Mare kooli käsitööõpetaja Mari Viik, et koos meisterdamishuviliste lastega teha mõni kasulik asi või muidu...

Lastetoas on jälle Rocca al Mare kooli käsitööõpetaja Mari Viik, et koos meisterdamishuviliste lastega teha mõni kasulik asi või muidu kena kaunistus. Seekord on Maril abiks Kristjan ja Pilleriin Toom ning kuuliraja tegemiseks läheb vaja pabertorusid, pappkasti ja teipi. Režisöör Elo Selirand.