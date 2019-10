Mis? Miks? Kuidas?

Osa: 4, Hooaeg: 1, 2013 Kadedus (What´s the Big Idea?) 08.11 kell 18:15

Hugo tunneb kadedust, kui sõbrad ta toredast mängust kõrvale jätavad. Kadedus on ebameeldiv tunne, aga mis see kadedus õieti on? Felix ja Lily aitavad tal selle välja uurida ja jälle rõõmsaks saada.