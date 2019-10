Peeter Paani uued seiklused

Osa: 15, Hooaeg: 2, 2016 Pihikivi (The New Adventures of Peter Pan) 08.11 kell 18:20

Et tülitsevaid Darlingite lapsi lepitada, viib Peeter nad Pihikivi juurde: see on koht, kus saab oma suud puhtaks rääkida ja kivi imab kõigi viha endasse. Kui aga kivi peab vastu võtma nii mereröövlite kui ka laste viha, saab seda liiga palju ja kivi murdub pooleks. Et terve Eikunagimaa vihakoorma all ei häviks, peavad kaks saare kõige suuremat vaenlast – Peeter ja Konkskäsi – võtma ette teekonna kivi hävitamiseks.