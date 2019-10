Sügise laulud

Laule sügisest laulavad Kehra kandi noored lauljad Heli Karu juhendamisel.

Pihlakad said kaela pärlid. Sügisel on võimsad värvid! Samaks jäid vaid mänd ja kuusk - nad on hoopis teisest puust! Laule sügisest laulavad Kehra kandi noored lauljad Heli Karu juhendamisel. Režissöör-lavastaja Kertu Köösel, operaator Tauno Sirel, laulud arranžeeris Urmas Lattikas, produtsent Kadi Katarina Priske.