Projekt EI

9. märtsil 1944. aastal purustasid nõukogude lennukipommid Harju tänava. Üha vähem on meie hulgas neid, kes oma silmaga on näinud seda omaaegset vilgast ja jõukat äritänavat Tallinna vanalinna piiril. Harju tänava saatuse üle on diskuteeritud kaua... Saate autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.