Kuidas sündis kunst

Kunstiloomingu lätete otsingud viivad tuntud Briti skulptori Antony Gromley Prantsusmaale, Hispaaniasse, Indoneesiasse ja Austraaliasse. Miks tegelevad inimesed kunstiga ja millal üritasime esimest korda sel moel endast jälje jätta? Kui veel hiljuti arvati, et kujutav kunst sündis jääaja Euroopa koobastes kümneid tuhandeid aastaid tagasi, siis uued avastused on selle teooria ümber lükanud. See on teekond kaugesse minevikku, kus me saame muuhulgas teada, milliseid meetodeid varajased kunstnikud oma kohati hämmastavalt peenekoeliste tööde loomisel kasutasid.