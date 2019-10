Ohtlik lend

Vastuoluline kalafanaatikust uurija Tallinnast, Andres Västrik, kelle hüüdnimeks on Vistrik, saadetakse vahistama legendaarset uimastidiilerit...

Vastuoluline kalafanaatikust uurija Tallinnast, Andres Västrik, kelle hüüdnimeks on Vistrik, saadetakse vahistama legendaarset uimastidiilerit. Pingelisel hetkel peab mees suhteid lappima oma abikaasaga, kellel on kõrini mehe järele ootamisest. Vistrik on küll esmaklassiline uurija, aga inimesena tekitab kõikjal paksu pahandust ja ajab hoolikalt ettevalmistatud operatsiooni nurja. Peagi saadetakse ta Pärnusse "sundpuhkusele". Osades Marko Matvere, Piret Kalda jt. Stsenarist Mihkel Ulman, režissöör Ain Prosa. Tootja Balti Video.