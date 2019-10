Osa: 1, Hooaeg: 1, 1999 (Wives and Daughters) 10.11 kell 15:05

On suvi, 1820. 10-aastane Molly Gibson osaleb iga-aastasel aiapeol Hollingfordi lähedal asuvas Cumnor Towersis, kus ta ka ise elab. Kaunis proua Kirkpatrick viib Molly tuppa puhkama ja lubab tema eest hoolitseda. Seitse aastat hiljem elab Molly oma lesestunud isaga. Kui isa õpilane, härra Coxe tunnistab, et armastab Mollyt, satub isa paanikasse – tema väikesest tüdrukust on saanud noor naine. Ta keelab Coxe’l Mollyle läheneda ja saadab tütre teadmata ajaks Hamley Halli proua Hamley juurde.