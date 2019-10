Pudrumägede ja piimajõgede maa

Paul ja Magda kuulevad meister Tulekivilt imelisest pudrumägede ning piimajõgede maast, kus praekanad lendavad ringi ja puulehed on kullast ning hõbedast. Kui Magda jääb haigeks, otsustab Paul õekest aidata ja tuua talle küllusemaalt raha, rohtu ning kommi. Ta viib pere ainsa vara, kitse, Tulekivile, et see õpetaks, kuidas pudrumägede maale pääseb. Visadus viib sihile ja Paul jõuabki küllusemaale. Aga sealt tagasi tulla polegi nii lihtne.