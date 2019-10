Abu Bakr al-Baghdadi - terroririigi kaliif

2017 Abu Bakr Al Baghdadi: the Caliph of Terror (Prantsusmaa) Täna, 22:30

Tema pea eest on lubatud 25 miljonit dollarit. Kes on Islamiriigi isehakanud kaliif? Kuidas sai advokaadihakatisest tsiviliseeritud maailma kardetud vaenlane? Filmi tegijad räägivad kaliifi lähikondsetega, tema lahutatud naise ja tütre emaga. Seni avaldamata fotod ja dokumendid heidavad vihatud terroristile uut valgust. Sõna saavad ka Iraagi eliitrühma liikmed, kes said ülesandeks Abu Bakr üles otsida ja kinni võtta. Filmivõtted toimusid Iraagis, Liibanonis ja Jordaanias. Süüria inimõiguslased teatasid al-Baghdadi hukkumisest, kuid ei ISISe ametlik meediakanal ega ka Ühendriikide, kurdide ja Iraagi allikad ei kinnitanud seda teadet.