Peeter Paani uued seiklused

Osa: 16, Hooaeg: 2, 2016 Reetur (The New Adventures of Peter Pan) 11.11 kell 18:20

Noktoorum – koletis, kes ähvardab päikese alla neelata – üritab oma vangistusest välja murda. Et teda takistada, tuleb Eikunagimaalt leida seitse teemanti ja asetada need koopasse, kus koletist hoitakse. Tiigerliilia ja teised lähevad teemante otsima, kuid selgub, et mereröövlid on jõudnud kõikjale enne neid. Kuidas see võimalik on ja kes nende seast on siis reetur?