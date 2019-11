Eesti lood

Film elust Eesti tarbimisühiskonnas ja inimestest, kes on ennast asjade maailmas leidnud ning kes on ennast sinna kaotanud.

Film elust Eesti tarbimisühiskonnas ja inimestest, kes on ennast asjade maailmas leidnud ning kes on ennast sinna kaotanud. Aga leidub ka neid, kes elavad õnnelikult ilma üleliigse kolata. Filmi kesksed tegelased on Heateo Sihtasutuse juht Artur Taevere, moekunstnik Reet Aus ja kunstnik Peeter Laurits.